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Пять насильников и трех убийц поймали в Ростове в августе

6 сентября 14:35
Фото: 61.мвд.рф
Сергей Шпак
Начальник Управления МВД России по Ростову Сергей Шпак заявил, что за прошедший месяц количество преступлений, совершенных в городе, увеличилось на 9,9%, об этом он рассказал в ходе своего отчета в администрации города.

Начальник УМВД России по Ростову-на-Дону Сергей Шпак рассказал, что в августе текущего года количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 9,9% по отношению к предыдущему месяцу. При этом на 13,9% снизилось количество преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также на 19,4% уменьшилось количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

«Всего за август текущего года зарегистрировано 426 преступлений в сфере информационных технологий, из них 198 мошенничеств, 98 краж с банковских счетов», — рассказал Шпак, добавив, что в августе ростовский полицейским удалось установить и изобличить лица, совершившие три убийства, семь фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также 16 грабежей, пять изнасилований, восемь квартирных краж и восемь угонов транспортных средств.

«Разыскали 39 преступников, находящихся в розыске, остаток в розыске — 430 человек», — рассказал Шпак, добавив, что августе выявили еще 200 наркопреступлений, 112 из которых были связаны со сбытом наркотиков.

Ранее стало известно, что в Ростове пьющий отец избивал всю свою семью и требовал у детей красть из магазинов.

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