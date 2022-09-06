Пять насильников и трех убийц поймали в Ростове в августе

«Всего за август текущего года зарегистрировано 426 преступлений в сфере информационных технологий, из них 198 мошенничеств, 98 краж с банковских счетов», — рассказал Шпак, добавив, что в августе ростовский полицейским удалось установить и изобличить лица, совершившие три убийства, семь фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также 16 грабежей, пять изнасилований, восемь квартирных краж и восемь угонов транспортных средств.