В Ростове депутат подарил городским чиновникам букеты из свежей амброзии с Западного

В пятницу, 2 сентября, депутат Евгений Федяев сообщил, что собрал букеты для сотрудников администрации, чтобы привлечь внимание к проблеме нескошенной сорной травы на Западном, у которой сейчас продолжается период сезонного цветения, вызывающего ухудшение самочувствия у аллергиков.
«Прикрепил к букетам поздравительную открытку, а также депутатские запросы в административную инспекцию Ростовской области и прокуратуру», — подписал фото с букетом амброзии в пастельно-розовой бумаге Евгений Федяев, добавив, что надеется, что букет порадует получателей и внешним видом и ароматом.
«Не нужно долго гнать велосипед, я в Левенцовке его остановлю, нарву цветов и подарю букет тем мальчикам, которых так ценю», — пошутили горожане, добавив, что поддерживают инициативу депутата.
Однако уже в понедельник, 5 сентября, Федяев сообщил, что администрации понадобилось меньше суток, чтобы ликвидировать всю амброзию на улице Жукова.
«Не знаю, что подействовало сильнее — шикарный букет или перспектива получения штрафа», — добавил депутат Законодательного Собрания региона.