В Ростове депутат подарил городским чиновникам букеты из свежей амброзии с Западного

«Прикрепил к букетам поздравительную открытку, а также депутатские запросы в административную инспекцию Ростовской области и прокуратуру», — подписал фото с букетом амброзии в пастельно-розовой бумаге Евгений Федяев, добавив, что надеется, что букет порадует получателей и внешним видом и ароматом.