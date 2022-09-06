rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове депутат подарил городским чиновникам букеты из свежей амброзии с Западного

6 сентября 12:25
Фото: telegram-канал Евгения Федяева
В Ростове-на-Дону в пятницу, 2 сентября, депутат Евгений Федяев подарил чиновникам букеты из свежесрезанной амброзии, чтобы привлечь внимание к проблеме нескошенной сорной травы на Западном жилом массиве, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В пятницу, 2 сентября, депутат Евгений Федяев сообщил, что собрал букеты для сотрудников администрации, чтобы привлечь внимание к проблеме нескошенной сорной травы на Западном, у которой сейчас продолжается период сезонного цветения, вызывающего ухудшение самочувствия у аллергиков.

«Прикрепил к букетам поздравительную открытку, а также депутатские запросы в административную инспекцию Ростовской области и прокуратуру», — подписал фото с букетом амброзии в пастельно-розовой бумаге Евгений Федяев, добавив, что надеется, что букет порадует получателей и внешним видом и ароматом.

«Не нужно долго гнать велосипед, я в Левенцовке его остановлю, нарву цветов и подарю букет тем мальчикам, которых так ценю», — пошутили горожане, добавив, что поддерживают инициативу депутата.

Однако уже в понедельник, 5 сентября, Федяев сообщил, что администрации понадобилось меньше суток, чтобы ликвидировать всю амброзию на улице Жукова.

«Не знаю, что подействовало сильнее — шикарный букет или перспектива получения штрафа», — добавил депутат Законодательного Собрания региона.

Напомним, ранее жительница Левенцовки пожаловалась RostovGazeta на пышные заросли амброзии.

Материалы по теме
Ростов оказался лидером по объемам нескошенной амброзииБоровшийся с амброзией чиновник сжег музей «Степная застава» в Ростовской областиЖители Левенцовки пожаловались на заросли амброзии под окнами
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00