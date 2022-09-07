Как СССР помог Израилю обрести дом

Стоит принять во внимание и очевидный факт: руководство Израиля солидарно с руководством России в важности исторической памяти о решающей роли Красной армии в победе над нацизмом и недопустимости любой реабилитации гитлеровского национал-социализма. Отправляясь на празднование 65-тилетия Дня Победы, президент Израиля Шимон Перес сказал, что он «летит в Москву, чтобы от имени Израиля и еврейского народа поблагодарить Россию за ее вклад в разгром нацизма» — и что его визит в российскую столицу и пребывание на Красной площади есть акт признательности русскому народу со стороны Израиля и всего еврейского народа за победу над нацистской Германией. Он также был чуть ли не единственным из зарубежных лидеров, кто тогда заявил, что «мир преуменьшает роль России в победе над Гитлером, как по масштабам войны, так и по цене победы». 26 июля 2017 года Кнессет (израильский парламент) утвердил закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией на государственном уровне. Подобная однозначная солидарность дорогого стоит.