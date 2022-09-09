Зоопсихолог рассказал, как ростовчанам подготовит кошку к зиме

Posted 9 сентября 2022, 17:28
Published 9 сентября 2022, 17:28
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Зима в Ростове наступает позже, чем в средней полосе России, однако задуматься о подготовке домашнего питомца к зимовке в городской квартире стоит уже сейчас.
«Так как кошки метеозависимы, как и люди, то с наступлением холодов и увеличением осадков , кошки начинают больше спать и меньше двигаться . И это понятно, ведь в дикой природе во время непогоды вряд ли мышка или птичка будет искать чем бы им полакомиться», — рассказывает зоопсихолог.
Спикер добавляет, что поведение домашних кошек зимой идентично их уличным сородичам.
«Если ваш питомец вернулся с дачи, то, конечно, надо провести осмотр на наличие у него паразитов , если есть необходимость, то обработать его. Также стоит позаботиться о его развлечении уже в стенах квартиры», — советует зоопсихолог.
Эксперт рекомендует добавить в арсенал домашней кошки новый игрушки.
Клюсовец отмечает, что при подготовке к зимовке даже те кошки, которые никогда не жили на улице линяют. Внезапное увеличение шерсти в квартире не стоит воспринимать как болезнь питомца, это нормальное явление для носителей меховых шуб. Кошку в период двухнедельной линьки нужно лишь чаще расчесывать.