Зоопсихолог рассказал, как ростовчанам подготовит кошку к зиме

«Так как кошки метеозависимы, как и люди, то с наступлением холодов и увеличением осадков , кошки начинают больше спать и меньше двигаться . И это понятно, ведь в дикой природе во время непогоды вряд ли мышка или птичка будет искать чем бы им полакомиться», — рассказывает зоопсихолог.