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Posted 11 сентября 2022, 13:17

Published 11 сентября 2022, 13:17

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростове автобус столкнулся с тремя автомобилями на проспекте Стачки

11 сентября 2022, 13:17
В Западном жилом районе Ростова произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и трех легковушек, сообщают очевидцы в соцсетях.

На проспекте Стачки около дома123 в Ростове произошло крупное ДТП с участием автобуса40 и трех легковых автомобилей. Проезжая часть на время устранения последствий аварии перекрыта.

На фото, публикуемых очевидцами, видно, что левая часть лобового стекла автобуса сильно пострадала от удара, также урон получил и сам кузов транспортного средства. Механические повреждения видны и у легковых автомобилей.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Данных о пострадавших не поступало.

Информация уточняется.

Ранее другое ДТП на проспекте Стачки становилось причиной перекрытия проезжей части.

#Алина Заярная#Город#Новости
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