В Ростове автобус столкнулся с тремя автомобилями на проспекте Стачки

Posted 11 сентября 2022, 13:17
Published 11 сентября 2022, 13:17
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
На проспекте Стачки около дома №123 в Ростове произошло крупное ДТП с участием автобуса №40 и трех легковых автомобилей. Проезжая часть на время устранения последствий аварии перекрыта.
На фото, публикуемых очевидцами, видно, что левая часть лобового стекла автобуса сильно пострадала от удара, также урон получил и сам кузов транспортного средства. Механические повреждения видны и у легковых автомобилей.
Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Данных о пострадавших не поступало.
Информация уточняется.