Экс-министр обороны ДНР Стрелков заявил, что ВСУ атаковали ракетами Таганрог

Posted 12 сентября 2022, 14:02
Published 12 сентября 2022, 14:02
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные использовали ракеты для удара.
«ВСУ нанесли удар по окрестностям Таганрога», — пишет Стрелков. В данный момент эта информация уточнятся.
Напомним, что в понедельник, 12 сентября, жители нескольких городов Ростовской области слышали громкий звук. Пока непонятно, что стало его причиной.
Люди говорят, что у них дрожали окна, а у припаркованных машин сработала сигнализация.