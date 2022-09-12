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Posted 12 сентября 2022, 14:02

Published 12 сентября 2022, 14:02

Modified 24 декабря 2024, 18:18

Updated 24 декабря 2024, 18:18

Экс-министр обороны ДНР Стрелков заявил, что ВСУ атаковали ракетами Таганрог

12 сентября 2022, 14:02
Украинская армия нанесла ракетный удар по Ростовской области, заявил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные использовали ракеты для удара.

«ВСУ нанесли удар по окрестностям Таганрога», — пишет Стрелков. В данный момент эта информация уточнятся.

Напомним, что в понедельник, 12 сентября, жители нескольких городов Ростовской области слышали громкий звук. Пока непонятно, что стало его причиной.

Люди говорят, что у них дрожали окна, а у припаркованных машин сработала сигнализация.

#Новости
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