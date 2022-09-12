В Ростовской области водитель ГАЗели сбил 11-летнюю девочку

По предварительным данным, 31-летний водитель цельнометаллической «ГАЗели» отвлекся от управления автомобилем, из-за чего машина неконтролируемо свернула влево и наехала на девочку-пешехода. 11-летняя жительница Пролетарска сидела с краю проезжей части из-за плохого самочувствия, когда на нее наехала «ГАЗель».