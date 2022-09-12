В Ростовской области водитель ГАЗели сбил 11-летнюю девочку

Posted 12 сентября 2022, 17:53
Published 12 сентября 2022, 17:53
Modified 24 декабря 2024, 18:27
Updated 24 декабря 2024, 18:27
В понедельник, 12 сентября, около 15.20 мск в Пролетарске на улице Дорожной произошла авария с участием «ГАЗели».
По предварительным данным, 31-летний водитель цельнометаллической «ГАЗели» отвлекся от управления автомобилем, из-за чего машина неконтролируемо свернула влево и наехала на девочку-пешехода. 11-летняя жительница Пролетарска сидела с краю проезжей части из-за плохого самочувствия, когда на нее наехала «ГАЗель».
Теперь полиция установит причины и обстоятельства аварии, а водителям напомнили сохранять бдительность во время управления автомобилем.
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