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Posted 12 сентября 2022, 17:53

Published 12 сентября 2022, 17:53

Modified 24 декабря 2024, 18:27

Updated 24 декабря 2024, 18:27

В Ростовской области водитель ГАЗели сбил 11-летнюю девочку

12 сентября 2022, 17:53
В Пролетарске водитель «ГАЗели» сбил 11-летнюю девочку, которая сидела на краю проезжей части, об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В понедельник, 12 сентября, около 15.20 мск в Пролетарске на улице Дорожной произошла авария с участием «ГАЗели».

По предварительным данным, 31-летний водитель цельнометаллической «ГАЗели» отвлекся от управления автомобилем, из-за чего машина неконтролируемо свернула влево и наехала на девочку-пешехода. 11-летняя жительница Пролетарска сидела с краю проезжей части из-за плохого самочувствия, когда на нее наехала «ГАЗель».

Теперь полиция установит причины и обстоятельства аварии, а водителям напомнили сохранять бдительность во время управления автомобилем.

Ранее в Ростове насмерть сбили мужчину, который перебегал дорогу ночью.

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