Кремль ответил на вопрос о возможности мобилизации женщин

Как пишет Infox, Минобороны уже сообщило, что частичная мобилизация женщин для участия в СВО не планируется. Однако 19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыву не подлежат женщины с детьми. В результате россияне решили, что бездетные россиянки и россиянки с совершеннолетними детьми могут быть мобилизованы.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развеял сомнения, сообщив, что вопрос привлечения к СВО женщин не обсуждался. Он также подчеркнул, что после ошибок первых дней частичной мобилизации в России многие недочеты были исправлены, и сейчас ситуация стала более предсказуемой.