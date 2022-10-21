Кремль ответил на вопрос о возможности мобилизации женщин

Как пишет Infox, Минобороны уже сообщило, что частичная мобилизация женщин для участия в СВО не планируется. Однако 19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыву не подлежат женщины с детьми. В результате россияне решили, что бездетные россиянки и россиянки с совершеннолетними детьми могут быть мобилизованы.