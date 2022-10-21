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Кремль ответил на вопрос о возможности мобилизации женщин

21 октября, 01:17
В России на фоне мероприятий по частичной мобилизации возник вопрос о возможности призыва на фронт женщин.

Как пишет Infox, Минобороны уже сообщило, что частичная мобилизация женщин для участия в СВО не планируется. Однако 19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призыву не подлежат женщины с детьми. В результате россияне решили, что бездетные россиянки и россиянки с совершеннолетними детьми могут быть мобилизованы.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развеял сомнения, сообщив, что вопрос привлечения к СВО женщин не обсуждался. Он также подчеркнул, что после ошибок первых дней частичной мобилизации в России многие недочеты были исправлены, и сейчас ситуация стала более предсказуемой.

#Ольга Земскова
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