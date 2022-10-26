Эксперты считают попыткой передела рынка поправки в закон о рекламе

По мнению экспертов, эти поправки могут являться законодательной попыткой монополизации двух, не связанных между собой рынков: рынка электронных досок объявлений и рынка цифровой рекламы (в первую очередь наружной). Предусмотрено формирование единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который получит монопольные права. Аналитики «Минченко консалтинг» выражают опасение, что после принятия законопроекта игроки рекламного рынка окажутся от него в зависимости. Региональные рекламщики могут и вовсе быть выдавлены с рынка и обанкротиться. Об этом пишет regnum.ru.