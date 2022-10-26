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Эксперты считают попыткой передела рынка поправки в закон о рекламе

26 октября 14:45
За поправками к федеральному закону «О рекламе» может скрываться попытка передела бизнеса под видом обеспечения национальной безопасности страны. Такое мнение высказали эксперты холдинга «Минченко консалтинг», авторы аналитического доклада «Лоббистская борьба вокруг поправок к ФЗ «О рекламе».

По мнению экспертов, эти поправки могут являться законодательной попыткой монополизации двух, не связанных между собой рынков: рынка электронных досок объявлений и рынка цифровой рекламы (в первую очередь наружной). Предусмотрено формирование единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который получит монопольные права. Аналитики «Минченко консалтинг» выражают опасение, что после принятия законопроекта игроки рекламного рынка окажутся от него в зависимости. Региональные рекламщики могут и вовсе быть выдавлены с рынка и обанкротиться. Об этом пишет regnum.ru.

Эксперты подчеркивают, что поправки к закону о рекламе встретили единодушное сопротивление на разных уровнях. Против оказался рекламный бизнес во всех регионах страны. Законопроект получил более 60 негативных отзывов от властей на местах, которые не желают лишиться доходов в бюджет.

Авторы материала перечислили несколько лоббистских целей, попытка достичь которых может скрываться за поправками к закону о рекламе. Это - полный передел и захват рынка, подготовка к недружественным поглощениям, монополизация поставщика IT-решений, захват рекламных площадок в мегаполисах, бесконтрольное использование рекламы на исторических объектах.

Противники законопроекта убеждены, что закон содержит много перегибов и не отвечает стандартам безопасности, ради которых он, собственно, был создан. А площадка единого оператора становится гораздо более уязвимой для хакерских атак. Помимо этого, не исключается риск бюрократизации процесса размещения объявлений рядовыми гражданами.

Отраслевые бизнес-ассоциации настаивают на том, что в нынешнем виде новый закон «убьет 90% рынка». Не исключается появление новых «серых» рекламных площадок. Вытеснение с рынка других игроков создает риск резкого снижения занятости.

Руководитель департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов напомнил, что стремительные принятия лоббистских законов имели место и ранее, но в прошлые разы всё проходило спокойно, а в случае с проектом закона о рекламе это сломалось. Он также добавил, что губернаторы научились разговаривать с бизнесом, когда речь зашла о поправках к закону о рекламе.

Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков указал, что в случае с поправками в закон о рекламе оказались нарушены не только буква, но и дух закона. Он подчеркнул, что данный законопроект является лоббистским и число подобных ему проектов в последние месяцы стало больше. Даванков и его коллеги, по словам самого депутата, выступили единым фронтом против предлагаемых поправок.

Авторы доклада предположили, что партия «Единая Россия» ко второму чтению поправок могла бы выступить в роли модератора компромиссного решения, которое приняло бы во внимание интересы регионов. Кроме того, важную роль будет играть позиция «палаты регионов» — Совета Федерации, поскольку большая часть субъектов РФ и муниципалитетов отрицательно настроена по отношению к законопроекту.

#Ольга Земскова
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