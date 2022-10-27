Авария парализовала движение по Текучевскому мосту в Ростове-на-Дону

Длина затора превышает более 500 метров, автомобили практически не двигаются. Движение затруднено в сторону улицы Лесопарковой.
В обратную сторону путь свободен. На карте стоит значок, что в этой зоне произошла автоавария, но подробностей пока нет.
В целом в городе пробкам присвоили четыре балла из десяти. Сейчас есть ограничения на улицах Красноармейская, Ченцова, Нансена, Шеболдаева, а также на проспекте Михаила Нагибина.
Ранее в Ростовской области рухнувшее дерево парализовало движение на трассе днем 21 октября.