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Авария парализовала движение по Текучевскому мосту в Ростове-на-Дону

27 октября 06:41
Фото: skhakirov/flickr.com/CC BY-SA 2.0
фото для иллюстрации
В Ростове-на-Дону из-за произошедшей аварии оказалось сильно затруднено движение по Текучевскому мосту, говорится в сервисе «Яндекс.Карты».

Длина затора превышает более 500 метров, автомобили практически не двигаются. Движение затруднено в сторону улицы Лесопарковой.

В обратную сторону путь свободен. На карте стоит значок, что в этой зоне произошла автоавария, но подробностей пока нет.

В Ростове из-за ограничений проезда намертво встал в пробку центр города 18 октября
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В целом в городе пробкам присвоили четыре балла из десяти. Сейчас есть ограничения на улицах Красноармейская, Ченцова, Нансена, Шеболдаева, а также на проспекте Михаила Нагибина.

Ранее в Ростовской области рухнувшее дерево парализовало движение на трассе днем 21 октября.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Пробка#Общество
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