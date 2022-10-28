Альфа-Банк расскажет клиентам схему вычисления мошенников

Ежедневно нужно отвечать на пять новых вопросов. Игрок должен вычислить всех злоумышленников. Для этого необходимо свайпать карточки вправо и влево: выбирать, от кого поступило SMS на экране – от банка или от мошенника. На вопросы дается 60 секунд, время замеряет таймер. Если игрок ошибся с ответами, то может сделать репост квиза в соцсетях – ему предоставят одну дополнительную попытку.