Альфа-Банк расскажет клиентам схему вычисления мошенников

Повышенное внимание во второй части игры создатели уделили фишинговым письмам, рассылкам в мессенджерах и социальных сетях. Кроме того, предусмотрены аудиовопросы. Теперь можно послушать звонок и понять, кто звонит: мошенник или банковский сотрудник.
Ежедневно нужно отвечать на пять новых вопросов. Игрок должен вычислить всех злоумышленников. Для этого необходимо свайпать карточки вправо и влево: выбирать, от кого поступило SMS на экране – от банка или от мошенника. На вопросы дается 60 секунд, время замеряет таймер. Если игрок ошибся с ответами, то может сделать репост квиза в соцсетях – ему предоставят одну дополнительную попытку.
Альфа-Банк разыграет 1 млн рублей: деньги распределят в финале между 1 тыс. наиболее активных участников. Стать участником игры можно до 14 ноября. Более подробную информацию об игре можно получить на сайте Альфа-Банка.
Альфа-Банк является крупнейшим универсальным частным банком в РФ. В течение 30 лет занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база насчитывает свыше 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физлиц.
Модель развития Альфа-Банка – phygital, где цифровые инновации сочетаются с эффективной сетью физического присутствия, насчитывающей 510 офисов в Москве и регионах страны, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 собственных и партнерских банкоматов.
По результатам 2021 года на основании финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые предприятия, составили $75,9 млрд. Объем совокупного кредитного портфеля – $52,0 млрд. Акционерный капитал – $10,6 млрд. Объем чистой прибыли – $1,6 млрд.
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