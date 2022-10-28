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Главврач новочеркасской БСМП Гуркин за две недели на Донбассе провел 117 операций

28 октября 15:15
Фото: 1MI
Главврач БСПМ Новочеркасска Борис Гуркин за две недели на Донбассе успел провести 117 операций.

Гуркин вместо отпуска поехал добровольцем на Донбасс. Там он находился в качестве врача травматолога-ортопеда.

«Работа проходила почти 24 часа в сутки, проводилось делать большое число операций разной сложности», — рассказывал специалист в соцсетях.

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В интервью изданию «Тузловград» он уточнил, что провел 117 хирургических операций. Это получается около восьми каждый день.

Гуркин признался, что это две недели пролетели как один день.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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