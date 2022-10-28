Главврач новочеркасской БСМП Гуркин за две недели на Донбассе провел 117 операций

Гуркин вместо отпуска поехал добровольцем на Донбасс. Там он находился в качестве врача травматолога-ортопеда.
«Работа проходила почти 24 часа в сутки, проводилось делать большое число операций разной сложности», — рассказывал специалист в соцсетях.
В интервью изданию «Тузловград» он уточнил, что провел 117 хирургических операций. Это получается около восьми каждый день.
Гуркин признался, что это две недели пролетели как один день.
Ранее ростовские врачи впервые заменили локтевой сустав на протез, созданный 3D-принтером.