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При смене региона пенсионеры могут потерять некоторые льготы

28 октября, 19:21
Переезд в другой регион страны приведет не только к смене обстановки, но и к юридическим переменам.

Как рассказала Infox юрист Оксана Красовская, разные регионы предоставляют разные суммы доплат к пенсии и разные льготы. В некоторых регионах никаких дополнительных мер поддержки пенсионерам не предусмотрено. Также следует учитывать, что некоторые статусы (например, ветеран труда регионального уровня) имеют локальное значение. В случае переезда из одного региона в другой подобные статусы утрачивают силу. Не сохраняется и право на бесплатные для пенсионера лекарства, оплаченные из средств регионального бюджета. Многие другие меры поддержки пенсионерам (бесплатное лечение зубов, бесплатный проезд в общественном транспорте) зависят от регионального бюджета.

Таким образом, юристы рекомендуют заранее познакомиться с новым регионом жительства, если вы решили переехать: а вдруг на старом месте вам будет лучше?

#Ольга Земскова
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