При смене региона пенсионеры могут потерять некоторые льготы

Как рассказала Infox юрист Оксана Красовская, разные регионы предоставляют разные суммы доплат к пенсии и разные льготы. В некоторых регионах никаких дополнительных мер поддержки пенсионерам не предусмотрено. Также следует учитывать, что некоторые статусы (например, ветеран труда регионального уровня) имеют локальное значение. В случае переезда из одного региона в другой подобные статусы утрачивают силу. Не сохраняется и право на бесплатные для пенсионера лекарства, оплаченные из средств регионального бюджета. Многие другие меры поддержки пенсионерам (бесплатное лечение зубов, бесплатный проезд в общественном транспорте) зависят от регионального бюджета.