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Россия по-прежнему являет собой надежный запасной аэродром для экономик Запада

28 октября, 00:43
Текущий год с его драматическими событиями продемонстрировал полную зависимость мировых экономик от России.

Как пишет Infox, торгово-экономическое сотрудничество стран Евросоюза с Россией не только не прекращается, но продолжает расширяться, несмотря на подготовку Европой уже девятого пакета санкций.

Бельгия так и не отказалась от ввоза российского золота, несмотря на запрет его импорта. США продолжают закупать в России ряд стратегических товаров, Франция, Италия, Германия по-прежнему используют на своих АЭС российский уран.

Таким образом, многие страны, принимая активное участие в введении санкций против РФ, не желают отказываться от поставок проверенного партнера в лице РФ, когда дело доходит до их экономики. И это неудивительно: геополитические противоречия прекратятся, а экономика останется.

#Ольга Земскова
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