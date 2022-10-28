Россия по-прежнему являет собой надежный запасной аэродром для экономик Запада

Как пишет Infox, торгово-экономическое сотрудничество стран Евросоюза с Россией не только не прекращается, но продолжает расширяться, несмотря на подготовку Европой уже девятого пакета санкций.
Бельгия так и не отказалась от ввоза российского золота, несмотря на запрет его импорта. США продолжают закупать в России ряд стратегических товаров, Франция, Италия, Германия по-прежнему используют на своих АЭС российский уран.
Таким образом, многие страны, принимая активное участие в введении санкций против РФ, не желают отказываться от поставок проверенного партнера в лице РФ, когда дело доходит до их экономики. И это неудивительно: геополитические противоречия прекратятся, а экономика останется.