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В Ростове две девушки спасли застрявшего на верхушке дерева кота

30 октября 07:54
Фото: 1MI
Две девушки из Ростова-на-Дону устроили настоящую спасательную операцию, чтобы снять с верхушки дерева кота, сообщается в городском паблике.

Ростовчанки заметили из окна животное, которое сидело на верхушке высокого дерева и мяукало, и позвонили в экстренные службы. По словам девушек, они обращались в МЧС, Центр спасения животных и в частный клуб альпинистов, но везде отказались снимать кота с дерева.

Тогда ростовчанки отправились сами к дереву и попросили о помощи соседского мужчину. У мужчины не получилось снять животное, тогда на дерево полезла одна из девушек и спасла кота.

Ранее в Ростовской области 20 мейн-кунов две недели питались телом погибшей хозяйки.

 

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#Илья Протвинов#Общество#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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