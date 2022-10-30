Ростовчанки заметили из окна животное, которое сидело на верхушке высокого дерева и мяукало, и позвонили в экстренные службы. По словам девушек, они обращались в МЧС, Центр спасения животных и в частный клуб альпинистов, но везде отказались снимать кота с дерева.
Тогда ростовчанки отправились сами к дереву и попросили о помощи соседского мужчину. У мужчины не получилось снять животное, тогда на дерево полезла одна из девушек и спасла кота.
Ранее в Ростовской области 20 мейн-кунов две недели питались телом погибшей хозяйки.