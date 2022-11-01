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Почти у каждого второго ростовчанина нет накоплений на черный день

1 ноября 15:43
Фото: pxhere.com
47% жителей Ростова и других городах России признали, что не имеют никаких накоплений, результаты исследования представил сервис Superjob.

Аналитики сервиса проанализировали результаты опроса 1,6 тысячи респондентов из 364 городов России, чтобы выяснить, как оценивают граждане свои способности по планированию бюджета и финансовую грамотность. 

Так каждый третий россиянин (32%) признал, что не ведет учет и контроль своих финансов, однако чем старше респонденты, тем чаще среди них встречаются те, кто взял на себя учет личных доходов и доходов семьи. При этом строгий учет доходов предпочитают вести те граждане, чей ежемесячный доход составляет более 80 тысяч рублей — их оказалось 15% от общего числа опрошенных. 

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Вместе с этим аналитики отмечают, что большинство россиян предпочитают не строить планы дальше, чем на шесть месяцев — таких людей оказалось 42% среди опрошенных. Еще 22% заявили, что выбирают краткосрочное планирование в пределах года, а 23% вовсе не видят какого-либо смысла в планах. При этом 13% опрошенных достаточно уверенно готовы строить план на срок более года. 

Однако самым чувствительным вопросом стал вопрос личных сбережений. Почти каждый второй житель страны (47%) утверждает, что не имеет никаких накоплений на экстренный случай, в прошлом году этот показатель был на 4% ниже. И даже в период пандемии об отсутствии накоплений заявляли всего 40% россиян. Еще 15% респондентов утверждают, что их накоплений хватит на то, чтобы обеспечить себя в течение месяца и меньше, а 18% респондентов запасов средств хватит на 1-2 месяца привычного образа жизни.  

Ранее женщина следовала инструкциям мошенников и потеряла пять миллионов рублей, большую часть которых взяла в кредит по их просьбе.

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