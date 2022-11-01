Однако самым чувствительным вопросом стал вопрос личных сбережений. Почти каждый второй житель страны (47%) утверждает, что не имеет никаких накоплений на экстренный случай, в прошлом году этот показатель был на 4% ниже. И даже в период пандемии об отсутствии накоплений заявляли всего 40% россиян. Еще 15% респондентов утверждают, что их накоплений хватит на то, чтобы обеспечить себя в течение месяца и меньше, а 18% респондентов запасов средств хватит на 1-2 месяца привычного образа жизни.