Аналитики сервиса проанализировали результаты опроса 1,6 тысячи респондентов из 364 городов России, чтобы выяснить, как оценивают граждане свои способности по планированию бюджета и финансовую грамотность.
Так каждый третий россиянин (32%) признал, что не ведет учет и контроль своих финансов, однако чем старше респонденты, тем чаще среди них встречаются те, кто взял на себя учет личных доходов и доходов семьи. При этом строгий учет доходов предпочитают вести те граждане, чей ежемесячный доход составляет более 80 тысяч рублей — их оказалось 15% от общего числа опрошенных.
Вместе с этим аналитики отмечают, что большинство россиян предпочитают не строить планы дальше, чем на шесть месяцев — таких людей оказалось 42% среди опрошенных. Еще 22% заявили, что выбирают краткосрочное планирование в пределах года, а 23% вовсе не видят какого-либо смысла в планах. При этом 13% опрошенных достаточно уверенно готовы строить план на срок более года.
Однако самым чувствительным вопросом стал вопрос личных сбережений. Почти каждый второй житель страны (47%) утверждает, что не имеет никаких накоплений на экстренный случай, в прошлом году этот показатель был на 4% ниже. И даже в период пандемии об отсутствии накоплений заявляли всего 40% россиян. Еще 15% респондентов утверждают, что их накоплений хватит на то, чтобы обеспечить себя в течение месяца и меньше, а 18% респондентов запасов средств хватит на 1-2 месяца привычного образа жизни.
Ранее женщина следовала инструкциям мошенников и потеряла пять миллионов рублей, большую часть которых взяла в кредит по их просьбе.