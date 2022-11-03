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Лукашенко заявил, что ему нечего делить с губернатором Ростовской области Голубевым

3 ноября 10:08
Фото: kremlin.ru
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил губернатора Ростовской области Василия Голубева за плодотворное сотрудничество, сообщается на сайте правительства региона.

Сегодня в Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Ростовской области Василия Голубева. Они обсудили вопросы совместного сотрудничества.

Лукашенко отметил непростое положение Ростовской области из-за конфликта на Украине. Он заявил, что регион находится «на передовой» и пожелал губернатору Голубеву «мужества и стойкости» в решении новых проблем, возникших из-за СВО.

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Также на встрече президента Белоруссии и главы Ростовской области обсуждалось успешное экономическое взаимодействие регионов. Например. Лукашенко рассказал, что гомельские производители сельхозтехники помогли «Ростсельмашу» с запчастями, которые перестали поставляться в регион из-за западных санкций. Президент отметил, что ему нечего делить с губернатором Ростовской области, так как у Белоруссии свой большой рынок, а взаимовыгодное сотрудничество, наоборот, пойдет на пользу обоим.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за санкций 40 электробусов для Ростовской области могут купить в Белоруссии.

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