Также на встрече президента Белоруссии и главы Ростовской области обсуждалось успешное экономическое взаимодействие регионов. Например. Лукашенко рассказал, что гомельские производители сельхозтехники помогли «Ростсельмашу» с запчастями, которые перестали поставляться в регион из-за западных санкций. Президент отметил, что ему нечего делить с губернатором Ростовской области, так как у Белоруссии свой большой рынок, а взаимовыгодное сотрудничество, наоборот, пойдет на пользу обоим.