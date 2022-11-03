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На рынке электроники отметили падение продаж ноутбуков

3 ноября, 21:13
За первые девять месяцев года в России продали 2,1 млн. ноутбуков. Это на 32% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», самое значительное снижение продаж – на 55% по сравнению с прошлым годом – отмечено в третьем квартале года. Эксперты связывают изменение спроса на ноутбуки с санкциями. Объемы корпоративных закупок ноутбуков снижаются из-за отсутствия на складах нужного предприятиям количества гаджетов с определенными характеристиками. Со своей стороны, частные лица тоже ищут в магазинах мощные компьютеры, однако их спрос не всегда удовлетворяется по причине сокращения объемов ввоза продукции премиальных брендов.

В результате рост цен на ноутбуки вкупе с некоторым дефицитом определенных моделей негативно влияет на спрос. Впрочем, специалисты уверены, что ситуацию можно исправить при помощи параллельного импорта, а также продаж отечественной продукции с хорошими характеристиками.

 

#Ольга Земскова
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