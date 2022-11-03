На рынке электроники отметили падение продаж ноутбуков

Как пишет Infox со ссылкой на «Коммерсант», самое значительное снижение продаж – на 55% по сравнению с прошлым годом – отмечено в третьем квартале года. Эксперты связывают изменение спроса на ноутбуки с санкциями. Объемы корпоративных закупок ноутбуков снижаются из-за отсутствия на складах нужного предприятиям количества гаджетов с определенными характеристиками. Со своей стороны, частные лица тоже ищут в магазинах мощные компьютеры, однако их спрос не всегда удовлетворяется по причине сокращения объемов ввоза продукции премиальных брендов.