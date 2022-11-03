rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сайт правительства в Ростовской области перестанет работать с 4 ноября

3 ноября 14:57
Фото: Сантери Вийнамяки/CC BY SA 4.0/wiki
Сайт правительства Ростовской области станет недоступен в пятницу, 4 ноября, сообщили в облправительстве.

Ограничения будут действовать с 07.00 мск до 19.00. В это время пройдут работы по переносу телекоммуникационного оборудования. 

Кроме того, предстоит провести работы по улучшению системы электроснабжения серверной. Это и станет причиной прекращения работы сайта. 

Как именно власти будут оповещать людей о важных новостях, не раскрывается.

Продававшие лекарства от коронавируса сайты заблокировали в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее в Ростовской области удалось заблокировать более 100 сайтов, которые незаконно торговали медикаментами. 

До этого суд в донском регионе постановил запретить сайты, посвященные проституткам и геям. 

 

Читайте также:
Буцаев: Биржа ВМР теперь находится на сайте Российского экологического оператораБолее 100 сайтов по продаже лекарств закрыли в Ростовской областиПроститутки Ростова отреагировали на массовую блокировку их сайтов по решению суда
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Сайт
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12