Сайт правительства в Ростовской области перестанет работать с 4 ноября

Ограничения будут действовать с 07.00 мск до 19.00. В это время пройдут работы по переносу телекоммуникационного оборудования.
Кроме того, предстоит провести работы по улучшению системы электроснабжения серверной. Это и станет причиной прекращения работы сайта.
Как именно власти будут оповещать людей о важных новостях, не раскрывается.
Ранее в Ростовской области удалось заблокировать более 100 сайтов, которые незаконно торговали медикаментами.
До этого суд в донском регионе постановил запретить сайты, посвященные проституткам и геям.