«Здесь служат люди психологически крепкие»: врач-невролог из Башкирии о работе в СВО

Сейчас я, помимо прочего, действующий преподаватель. Читаю курс лекций по неврологии курсантам и врачам. Студенты, конечно, сейчас разные. Да они и в мое время разные были. Есть усидчивые люди, которые хорошо учатся. Есть и те, кому все дается легко. А есть те, для кого учение — тяжелое бремя. Но все-таки под нашим руководством они получают тот обязательный базовый уровень знаний, который позволяет им смело выполнять свои обязанности. А дальше совершенствоваться уже надо всю жизнь, по-другому никак.