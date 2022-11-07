Они продолжили работу 6 ноября, и в первый же день обнаружили шлем, который приняли за каску пожарного или сотрудника рабоче-крестьянской милиции, в дальнейшем оказалось, что находка была каской Зольберга. Этот вид обмундирования военных безнадежно устарел к началу Великой Отечественной и был изъят из обращения, а Красную армию снаряжали шлемами другого типа.