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Поисковики нашли предположительную экипировку ополченцев в Ростове

7 ноября 12:19
Фото: Миус-Фронт/vk.com
Каска ополченцев Ростовского полка
В Ростове поисковики обнаружили в блиндаже-укрытии ополченцев Ростовского полка шлем устаревшего образца, об этом рассказали участники экспедиции «Без срока давности».

В пресс-службе поискового объединения «Миус-Фронт» рассказали, что участники экспедиции наткнулись в Парке Авиаторов на укрытие ополченцев времен Великой Отечественной войны. К сожалению, раскопки не удалось продолжить из-за появления земляных ос, из-за чего поисковики решили отложить свое исследование блиндажа до осени.  

Они продолжили работу 6 ноября, и в первый же день обнаружили шлем, который приняли за каску пожарного или сотрудника рабоче-крестьянской милиции, в дальнейшем оказалось, что находка была каской Зольберга. Этот вид обмундирования военных безнадежно устарел к началу Великой Отечественной и был изъят из обращения, а Красную армию снаряжали шлемами другого типа. 

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«Но мы то работали на позициях ополченцев. А им вполне могли выдать такой раритет, наравне с винтовками Манлихера и Арисака», — поделились поисковики, добавив, что шлем был пробит в двух местах осколками, но все равно остался в хорошем состоянии даже спустя 80 лет пребывания под землей. 

Теперь его собираются очистить, консервировать и передать в музей на Самбекских высотах.   Ранее летом в Ростове нашли обломки советского истребителя. 

 

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#Надежда Пустяк#Великая Отечественная война#Раскопки#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Общество
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