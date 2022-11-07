В пресс-службе поискового объединения «Миус-Фронт» рассказали, что участники экспедиции наткнулись в Парке Авиаторов на укрытие ополченцев времен Великой Отечественной войны. К сожалению, раскопки не удалось продолжить из-за появления земляных ос, из-за чего поисковики решили отложить свое исследование блиндажа до осени.
Они продолжили работу 6 ноября, и в первый же день обнаружили шлем, который приняли за каску пожарного или сотрудника рабоче-крестьянской милиции, в дальнейшем оказалось, что находка была каской Зольберга. Этот вид обмундирования военных безнадежно устарел к началу Великой Отечественной и был изъят из обращения, а Красную армию снаряжали шлемами другого типа.
«Но мы то работали на позициях ополченцев. А им вполне могли выдать такой раритет, наравне с винтовками Манлихера и Арисака», — поделились поисковики, добавив, что шлем был пробит в двух местах осколками, но все равно остался в хорошем состоянии даже спустя 80 лет пребывания под землей.
Теперь его собираются очистить, консервировать и передать в музей на Самбекских высотах. Ранее летом в Ростове нашли обломки советского истребителя.