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Стало известно, кто в РФ имеет право выйти на пенсию в 50 лет

7 ноября, 17:17
Некоторые категории граждан получают возможность выйти на пенсию в возрасте 50 лет. Это правило касается в основном женщин.

Как пишет Infox со ссылкой на «КП», женщины могут рассчитывать на пенсию в 50 лет, если они родили двоих детей, при этом имеют рабочий стаж от 20 лет и не менее 12 лет проработали на Крайнем Севере (или от 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу). Также пенсия с 50 лет полагается женщинам, родившим пять и более детей, воспитавшим их до возраста восьми лет и имеющим страховой стаж от 15 лет. Если женщина имеет ребенка-инвалида, которого воспитала до возраста восьми лет, при этом у нее имеется страховой стаж не менее 15 лет, она тоже может выйти на пенсию в 50 лет. Отцы детей в таких семьях имеют право на пенсионное обеспечение с 55 лет при условии, что страховой стаж у них не менее 20 лет.

#Ольга Земскова
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