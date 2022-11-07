Стало известно, кто в РФ имеет право выйти на пенсию в 50 лет

Как пишет Infox со ссылкой на «КП», женщины могут рассчитывать на пенсию в 50 лет, если они родили двоих детей, при этом имеют рабочий стаж от 20 лет и не менее 12 лет проработали на Крайнем Севере (или от 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу). Также пенсия с 50 лет полагается женщинам, родившим пять и более детей, воспитавшим их до возраста восьми лет и имеющим страховой стаж от 15 лет. Если женщина имеет ребенка-инвалида, которого воспитала до возраста восьми лет, при этом у нее имеется страховой стаж не менее 15 лет, она тоже может выйти на пенсию в 50 лет. Отцы детей в таких семьях имеют право на пенсионное обеспечение с 55 лет при условии, что страховой стаж у них не менее 20 лет.