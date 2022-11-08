Кроссоверы EXEED доступны в Газпромбанк Автолизинге со скидкой до 18%

Кроссовер EXEED VX в комплектации President с учетом суммарной скидки производителя и компании Газпромбанк Автолизинг теперь стал доступнее на 944 982 рубля. Его можно приобрести с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет организации — всего 43 258 рублей. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% и оформить договор сроком на 60 месяцев.