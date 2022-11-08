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План выполнен - в Курской области области достроили последние 8 ФАПов

8 ноября, 19:38
В Курской области завершили строительство восьми фельдшерско-акушерских пунктов, а также двух офисов для врачей общей практики.

INFOX.RU сообщает, что строения начнут функционировать как только будет подготовлена вся необходимая документация.

Один из новых ФАПов был возведен в Абинском районе Краснодарского края. В Конышевском районе появилось четыре новых объекта. А оба кабинета для врачей общей практики и остальные ФАПы разместились в Советском районе.

По словам представителей областного правительства, все запланированные на этот год проекты завершены. Было возведено в общей сложности 27 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 офиса для врачей общей практики.

На реализацию проекта из государственного бюджета было направлено 224,3 миллиона рублей, область выделила на строительство 80 миллионов.

#Ольга Земскова
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