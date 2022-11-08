План выполнен - в Курской области области достроили последние 8 ФАПов

INFOX.RU сообщает, что строения начнут функционировать как только будет подготовлена вся необходимая документация.
Один из новых ФАПов был возведен в Абинском районе Краснодарского края. В Конышевском районе появилось четыре новых объекта. А оба кабинета для врачей общей практики и остальные ФАПы разместились в Советском районе.
По словам представителей областного правительства, все запланированные на этот год проекты завершены. Было возведено в общей сложности 27 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 офиса для врачей общей практики.
На реализацию проекта из государственного бюджета было направлено 224,3 миллиона рублей, область выделила на строительство 80 миллионов.