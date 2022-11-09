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Кириенко: Лекторы общества "Знание" ведут свою работу в Донбассе с марта месяца

9 ноября, 18:16
Первый заместитель руководителя Администрации российского Президента Сергей Кириенко в рамках своего выступления на заседании почетного жюри просветительской премии "Знание" отчитался о том, что лекторы общества "Знание" ведут свою деятельность в ЛДНР с самого начала военной спецоперации.

Как сообщает newizv.ru, лекции проводятся при участии Министерства обороны России практически в каждом центре боевого слаживания и установления боеготовности.

По словам Кириенко, после начала СВО лекторы общества „Знание“ начали вести работу в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Спикер в ходе своего выступления поблагодарил лекторов, отметив, что их работа на новых территориях требовала не только отличной подготовки, но и большого мужества. На данный момент лекторы общества „Знание“ при участии Минобороны проводят занятия почти во всех центрах обучения и боевого слаживания, где находятся российские военнослужащие, прибывшие сюда для выполнения гражданского долга и защиты родины.

Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в рамках состоявшейся пресс-конференции подчеркнул, что сейчас важно давать молодому поколению правильные наставления и уметь вести с ними диалог, чтобы молодежь могла узнать истории героев своей страны.

#Ольга Земскова
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