Кириенко: Лекторы общества "Знание" ведут свою работу в Донбассе с марта месяца

По словам Кириенко, после начала СВО лекторы общества „Знание“ начали вести работу в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Спикер в ходе своего выступления поблагодарил лекторов, отметив, что их работа на новых территориях требовала не только отличной подготовки, но и большого мужества. На данный момент лекторы общества „Знание“ при участии Минобороны проводят занятия почти во всех центрах обучения и боевого слаживания, где находятся российские военнослужащие, прибывшие сюда для выполнения гражданского долга и защиты родины.