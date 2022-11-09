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Украинский боевик Мурыга в Ростове признал участии в вооруженной банде

9 ноября 09:07
Фото: Скриншот оперативного видео
Дениса Мурыга
В Ростове-на-Дону ставший фигурантом уголовного дела украинский боевик Дениса Мурыга признал свое участие в незаконном вооруженном формировании, дело рассматривает Южный окружной военный суд.

Мурыга был замкомандира запрещенного на территории РФ украинского нацбатальона «Айдар». Эту организацию признали экстремистской.

Фигуранта задержали весной этого года и заключили под стражу. В среду, 9 ноября, проходит заседание с его участием.

В Ростове украинскому боевику Денису Мурыге продлили срок ареста до 16 сентября
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По информации РИА «Новости», фигурант признал вину в участии в вооруженном формировании. В обвинительном заключении говорится, что в группировку он вступил в 2015 году, где его научили обращаться с оружием.

Согласно данным Росфинмониторинга, Мурыга включен в перечень террористов и экстремистов. 

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