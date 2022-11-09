Мурыга был замкомандира запрещенного на территории РФ украинского нацбатальона «Айдар». Эту организацию признали экстремистской.
Фигуранта задержали весной этого года и заключили под стражу. В среду, 9 ноября, проходит заседание с его участием.
По информации РИА «Новости», фигурант признал вину в участии в вооруженном формировании. В обвинительном заключении говорится, что в группировку он вступил в 2015 году, где его научили обращаться с оружием.
Согласно данным Росфинмониторинга, Мурыга включен в перечень террористов и экстремистов.