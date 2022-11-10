rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Губернатор ХМАО распустила оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Вчера, 22:11
Глава округа Наталья Комарова сообщила, что работа окружного оперштаба по COVID-19 в Югре завершилась.

INFOX.RU пишет, что свое решение Комарова объясняет низким уровнем заболеваемости коронавирусом в округе. Заявление о роспуске оперштаба губернатор озвучила 8 ноября.

Глава Югры рассказала,  что для контроля над ситуацией будут проводится регулярные совещания межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии. Она подчеркнула, что если эпидобстановка ухудшится, оперативный штаб незамедлительно возобновит работу.

Управления Роспотребнадзора Югры сообщили, что количество заболевших COVID-19 в ХМАО уменьшилось на 39% за неделю, за месяц - на 62%. На данный момент в больницах округа менее ста инфицированных пациентов.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12