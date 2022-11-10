Губернатор ХМАО распустила оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

INFOX.RU пишет, что свое решение Комарова объясняет низким уровнем заболеваемости коронавирусом в округе. Заявление о роспуске оперштаба губернатор озвучила 8 ноября.
Глава Югры рассказала, что для контроля над ситуацией будут проводится регулярные совещания межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии. Она подчеркнула, что если эпидобстановка ухудшится, оперативный штаб незамедлительно возобновит работу.
Управления Роспотребнадзора Югры сообщили, что количество заболевших COVID-19 в ХМАО уменьшилось на 39% за неделю, за месяц - на 62%. На данный момент в больницах округа менее ста инфицированных пациентов.