Ростовский перинатальный центр рассказал, какие имена являются самыми популярными у местных родителей. Выяснилось, что чаще всего мальчиков называют Александрами, Михаилами и Тимофеями. Среди девочек самыми распространенными являются имена София, Софья, Мария и Анна.
Однако на 30% чаще девочек стали называть Оливией, Есенией, Амелией и Мией. Также продолжается тенденция давать новорожденным редкие имена, такие как Аристарх, Альберт, Сирена, Афина-Вита, Аина, Ясна-Рада, Ясногор и Фрейя.
Ранее сообщалось, что беженцы из Донбасса назвали родившуюся в Ростовской области дочь Россией.