rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не Паша и Даша: ростовчане продолжают называть детей Ясногорами и Ясна-Радами

Вчера, 07:12
Фото: unsplash.com

В Ростовской области стали чаще выбирать для новорожденных весьма изощренные имена

В Ростове продолжается тенденция называть детей неординарными именами, рассказал в местном перинатальном центре.

Ростовский перинатальный центр рассказал, какие имена являются самыми популярными у местных родителей. Выяснилось, что чаще всего мальчиков называют Александрами, Михаилами и Тимофеями. Среди девочек самыми распространенными являются имена София, Софья, Мария и Анна.

Рождаемость резко сократилась в Ростовской области за год
Узнать подробнее

Однако на 30% чаще девочек стали называть Оливией, Есенией, Амелией и Мией. Также продолжается тенденция давать новорожденным редкие имена, такие как Аристарх, Альберт, Сирена, Афина-Вита, Аина, Ясна-Рада, Ясногор и Фрейя.

Ранее сообщалось, что беженцы из Донбасса назвали родившуюся в Ростовской области дочь Россией.

Читайте также:
Беженцы из Донбасса назвали родившуюся в Ростовской области дочь РоссиейМигрантов назвали причиной роста рождаемости в Ростове-на-ДонуВ Ростовской области смертность населения вдвое превысила рождаемость в 2021 году.
#Алина Заярная#Новости#Общество#Дети
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12