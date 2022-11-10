Однако на 30% чаще девочек стали называть Оливией, Есенией, Амелией и Мией. Также продолжается тенденция давать новорожденным редкие имена, такие как Аристарх, Альберт, Сирена, Афина-Вита, Аина, Ясна-Рада, Ясногор и Фрейя.