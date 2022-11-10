По чатам в мессенджерах начали распространять сообщения, в котором говорится о мужчине на машине. Он будто заговорил на улице с мальчиком, а потом пытался затащить его в белый автомобиль, но ребенка спасли прохожие.
В другом сообщении говорится еще об одном мужчине, который возможно напал на ребенка и девушку. Говорилось, что они шли по Комсомольской и Октябрьской, соответственно.
Официальной информации не поступало, она уточняется.
Между тем, в комментариях пользователи пишут, что им теперь страшно ходить по улице.
«Каждый день какие-то нападения. Что с людьми происходит», — заявляют местные жители.
Ранее жителя в Ростове-на-Дону арестовали за надругательство над ребенком.