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Жители в Ростовской области пожаловались на попытки похищения детей

Вчера, 11:00
Фото: unsplash.com
Мама успокаивает сына
В Ростовской области в Сети распространяют информацию о якобы попытках похищения детей, заявили об этом местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По чатам в мессенджерах начали распространять сообщения, в котором говорится о мужчине на машине. Он будто заговорил на улице с мальчиком, а потом пытался затащить его в белый автомобиль, но ребенка спасли прохожие.

В другом сообщении говорится еще об одном мужчине, который возможно напал на ребенка и девушку. Говорилось, что они шли по Комсомольской и Октябрьской, соответственно.

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Официальной информации не поступало, она уточняется.

Между тем, в комментариях пользователи пишут, что им теперь страшно ходить по улице.

«Каждый день какие-то нападения. Что с людьми происходит», — заявляют местные жители.

Ранее жителя в Ростове-на-Дону арестовали за надругательство над ребенком.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Изнасиловал#Ребенок#Происшествия
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