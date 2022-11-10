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Супруги в Ростовской области в лаборатории изготовили 30 килограммов наркотиков

Вчера, 08:02
Фото: Антинаркотическая комиссия СК
Нарколаборатория
В Ростовской области супруги сделали в своем доме лабораторию и изготовили 30 килограммов синтетических наркотиков, сообщили в региональной прокуратуре.

Нарколаборатория появилась в садовом товариществе «Донское». Она проработала с сентября по ноябрь 2021 года.

За это время обвиняемые изготовили крупную партию мефедрона, который хотели реализовать наркозависимым. Но организаторов нарколаборатории задержали силовики.

Сотрудник наркодиспансера в Таганроге получил взятку за подмену анализов на наркотики
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Оказалось, что фигуранты и сами являются наркозависимыми. По данным фактам возбудили уголовное дело.

Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сотрудник наркодиспансера в Таганроге получил взятку за подмену анализов на наркотики.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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