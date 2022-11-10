Супруги в Ростовской области в лаборатории изготовили 30 килограммов наркотиков

Нарколаборатория появилась в садовом товариществе «Донское». Она проработала с сентября по ноябрь 2021 года.
За это время обвиняемые изготовили крупную партию мефедрона, который хотели реализовать наркозависимым. Но организаторов нарколаборатории задержали силовики.
Оказалось, что фигуранты и сами являются наркозависимыми. По данным фактам возбудили уголовное дело.
Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сотрудник наркодиспансера в Таганроге получил взятку за подмену анализов на наркотики.