В Ростове МВД утоняет подробности избиения и угона машины у водителя «Яндекс. Такси». Инцидент произошел в пятницу 11 ноября на улице Мечникова, куда таксист приехал выполнять заказ. Там же на мужчину якобы и напали двое пассажиров. Они выкинули его из авто и угнали машину.
«Блокнот» уточняет, что таксист уже написал заявление в отдел полиции № 4 в Ростове. Однако сотрудники МВД пока не нашли подтверждения фактам, изложенным потерпевшим. В настоящее время проверка продолжается.
Ранее в Ростове водитель такси разбил автомобиль о стену дома.