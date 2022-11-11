В Ростове МВД утоняет подробности избиения и угона машины у водителя «Яндекс. Такси». Инцидент произошел в пятницу 11 ноября на улице Мечникова, куда таксист приехал выполнять заказ. Там же на мужчину якобы и напали двое пассажиров. Они выкинули его из авто и угнали машину.