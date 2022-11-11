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Полиция заинтересовалась избиением таксиста пассажирами в Ростове

Сегодня, 17:25
Фото: 1MI
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об избиении таксиста пассажирами в Ростове, сообщают СМИ.

В Ростове МВД утоняет подробности избиения и угона машины у водителя «Яндекс. Такси». Инцидент произошел в пятницу 11 ноября на улице Мечникова, куда таксист приехал выполнять заказ. Там же на мужчину якобы и напали двое пассажиров. Они выкинули его из авто и угнали машину.

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«Блокнот» уточняет, что таксист уже написал заявление в отдел полиции № 4 в Ростове. Однако сотрудники МВД пока не нашли подтверждения фактам, изложенным потерпевшим. В настоящее время проверка продолжается.

Ранее в Ростове водитель такси разбил автомобиль о стену дома.

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