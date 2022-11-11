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Стало известно, какие авиакомпании навязывают покупки клиентам

Сегодня, 12:13
Роспотребнадзор выявил авиаперевозчиков, которые навязывают потребителям платные услуги, стоимость которых уже входит в стоимость билета.

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал Дмитрия Горяева, руководителя ведомства по Красноярскому краю, местные авиакомпании «НордСтар» и «КрасАвиа» предлагают клиентам оплатить питание на борту и страхование на этапе оформления билета. Эти услуги уже включены в стоимость перелета, но многие граждане в силу невнимательности оплачивают их повторно.

Авиаперевозчиков предупредили о недопустимости применения подобных маркетинговых ходов. А гражданам Роспотребнадзор рекомендует тщательно изучать список включенных в стоимость билета услуг до того, как осуществлять его оплату.

#Ольга Земскова
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