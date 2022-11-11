Стало известно, какие авиакомпании навязывают покупки клиентам

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал Дмитрия Горяева, руководителя ведомства по Красноярскому краю, местные авиакомпании «НордСтар» и «КрасАвиа» предлагают клиентам оплатить питание на борту и страхование на этапе оформления билета. Эти услуги уже включены в стоимость перелета, но многие граждане в силу невнимательности оплачивают их повторно.