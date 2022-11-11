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В зоопарке рассказали, почему ростовчанам придется расстаться с медвежонком Айкой

Сегодня, 17:02
Фото: Зоопарк Ростова-на-Дону
Медвежонка Айку отправят в зоопарк в Казахстане в рамках программы по размножению белых медведей, рассказали в учреждении.

В ростовском зоопарке объяснили причины переезда в Алматы белого медвежонка Айки. Ранее горожане в комментариях грустили из-за необходимости попрощаться со своей любимицей и просили зоопарк оставить животное у себя.

Однако специалисты напомнили, что Айке уже два года. В этом возрасте белые медведи отделяются от матерей и начинают самостоятельную жизнь. Айон — папа Айки — содержится в рамках программы СОЗАР по размножению белых медведей. Поэтому его потомство также находится под контролем этой программы, и в рамках нее ростовского медвежонка переведут в зоопарк Алматы.

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В учреждении заверили, что в казахстанском зоопарке Айка будет жить в новом просторном вольере, построенном специально к ее приезду.

Напомним, Айка — первый белый медвежонок, родившийся в зоопарке Ростова за 32 года. Ее родители Комета и Айон, прибыли в Ростов из чешского и ижевского зоопарков.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Животные#Зоопарк
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