В ростовском зоопарке объяснили причины переезда в Алматы белого медвежонка Айки. Ранее горожане в комментариях грустили из-за необходимости попрощаться со своей любимицей и просили зоопарк оставить животное у себя.
Однако специалисты напомнили, что Айке уже два года. В этом возрасте белые медведи отделяются от матерей и начинают самостоятельную жизнь. Айон — папа Айки — содержится в рамках программы СОЗАР по размножению белых медведей. Поэтому его потомство также находится под контролем этой программы, и в рамках нее ростовского медвежонка переведут в зоопарк Алматы.
В учреждении заверили, что в казахстанском зоопарке Айка будет жить в новом просторном вольере, построенном специально к ее приезду.
Напомним, Айка — первый белый медвежонок, родившийся в зоопарке Ростова за 32 года. Ее родители Комета и Айон, прибыли в Ростов из чешского и ижевского зоопарков.