Однако специалисты напомнили, что Айке уже два года. В этом возрасте белые медведи отделяются от матерей и начинают самостоятельную жизнь. Айон — папа Айки — содержится в рамках программы СОЗАР по размножению белых медведей. Поэтому его потомство также находится под контролем этой программы, и в рамках нее ростовского медвежонка переведут в зоопарк Алматы.