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Тендер донского Минтранспорта может выиграть компания судимого чиновника

Сегодня, 14:26
Фото: Pxhere.com

Конкурс на эвакуацию автомобилей в Ростове может выиграть компания бывшего чиновника

Контракт с Минтрансом Ростовской области может получить компания чиновника, судимого за превышение должностных полномочий, об этом сообщил портал Donnews.

7 ноября закончился прием заявок на конкурс по поиску поставщика, который будет заниматься эвакуацией автомобилей на территории Ростова-на-Дону. 

Единственным предприятием, которое оставило заявку, оказалось ООО «Центр эвакуации автомобилей», который, по словам издания, принадлежит бывшему главе управления донского Минтранспорта Сергею Соколову, которого якобы осудили в 2017 году по обвинению в превышению должностных полномочий. 

В ведомстве рассказали, что эта же компания занималась транспортировкой автомобилей на штрафстоянку последние три года, и теперь ей предстоит пройти проверку, чтобы соответствовать достаточно жестким требованиям по количеству стоянок, их вместимости, количеству техники и ее грузоподъемности. 

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Тем временем, в сервисе «СПАРК — Interfax» действительно указано, что компанией ООО «ЦЭА» владеет Сергей Соколов, однако неизвестно — является ли он тем же самым экс-чиновником или его однофамильцем. По итогам прошлого года выручка компании составила более 132 миллионов рублей, а чистая прибыль — 27 миллионов рублей. Кроме того сама компания имеет штрафы более 40 штрафов ГИБДД, наложенных на имущество компании. 

Ранее в обязанности штрафстоянок Ростовской области добавили круглосуточную выдачу автомобилей

 

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