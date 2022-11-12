Тем временем, в сервисе «СПАРК — Interfax» действительно указано, что компанией ООО «ЦЭА» владеет Сергей Соколов, однако неизвестно — является ли он тем же самым экс-чиновником или его однофамильцем. По итогам прошлого года выручка компании составила более 132 миллионов рублей, а чистая прибыль — 27 миллионов рублей. Кроме того сама компания имеет штрафы более 40 штрафов ГИБДД, наложенных на имущество компании.