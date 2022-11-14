Ростовская компания совершила махинации с картофелем на 371 млн рублей

Речь идет о том, что компания вывела из России активы и не вернула обратно. С 2017 по 2018 годы она заключила контракты с организацией в Швейцарии.
По трем договорам в Россию должны были доставить крупные партии картофеля и апельсинов. Еще по одному - ростовская компания должна была прислать в другую страну ячмень.
Но сроки исполнения обязательства неоднократно переносили, хотя компания заплатила более 300 миллионов рублей. Это продолжалось несколько лет.
При этом ростовская компания не пыталась взыскать деньги. В результате возбудили несколько уголовных дел.
Ранее в Ростове медсестра стала жертвой мошенников и лишилась накоплений на отпуск.