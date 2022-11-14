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Ростовская компания совершила махинации с картофелем на 371 млн рублей

Сегодня, 07:14
Фото: unsplash.com
Картофель

Ростовскую компанию подозревают в выводе за рубеж 371 млн руб в 2018 году

Компания из Ростова-на-Дону, заказавшая из-за границы картофель, нарушила валютное законодательство на 371 миллион рублей, сообщает Южное таможенное управление.

Речь идет о том, что компания вывела из России активы и не вернула обратно. С 2017 по 2018 годы она заключила контракты с организацией в Швейцарии. 

По трем договорам в Россию должны были доставить крупные партии картофеля и апельсинов. Еще по одному - ростовская компания должна была прислать в другую страну ячмень.

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Но сроки исполнения обязательства неоднократно переносили, хотя компания заплатила более 300 миллионов рублей. Это продолжалось несколько лет. 

При этом ростовская компания не пыталась взыскать деньги. В результате возбудили несколько уголовных дел. 

Ранее в Ростове медсестра стала жертвой мошенников и лишилась накоплений на отпуск.

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