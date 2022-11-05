Потерпевшая доверилась мошеннику и перевела 280 тысяч рублей на «безопасную электронную ячейку», после чего мошенник предпринял попытку убедить ее открыть и кредитную карту, чтобы позднее направить средства на безопасный счет. Однако ему не удалось получить от пострадавшей еще больше денег, благодаря смс-оповещению, которое сообщило ростовчанке о списании всех ее денег.