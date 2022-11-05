В пресс-службе рассказали, что потерпевшая в течение долгого времени работала медсестрой, чтобы собрать деньги на семейный отдых. Однако реализовать планы женщине так и не удастся.
В ведомстве рассказали, что ростовчанке поступил звонок, неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета пытаются украсть деньги.
Потерпевшая доверилась мошеннику и перевела 280 тысяч рублей на «безопасную электронную ячейку», после чего мошенник предпринял попытку убедить ее открыть и кредитную карту, чтобы позднее направить средства на безопасный счет. Однако ему не удалось получить от пострадавшей еще больше денег, благодаря смс-оповещению, которое сообщило ростовчанке о списании всех ее денег.
Когда медсестра поняла, что стала жертвой обмана — она обратилась в полицию, по факту происшествия завели уголовное дело по признакам кражи с банковского счета.
Ранее аналогичным образом деньги потеряла другая ростовчанка — у нее украли 540 тысяч рублей.