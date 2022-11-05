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В Ростове медсестра стала жертвой мошенников и лишилась накоплений на отпуск

5 ноября 11:24
Фото: pxhere.com
В Ростове медсестру обманули телефонные мошенники и похитили 280 тысяч рублей, накопленных на семейный отпуск, об этом сообщили в УМВД по Ростовской области.

В пресс-службе рассказали, что потерпевшая в течение долгого времени работала медсестрой, чтобы собрать деньги на семейный отдых. Однако реализовать планы женщине так и не удастся. 

В ведомстве рассказали, что ростовчанке поступил звонок, неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета пытаются украсть деньги. 

Потерпевшая доверилась мошеннику и перевела 280 тысяч рублей на «безопасную электронную ячейку», после чего мошенник предпринял попытку убедить ее открыть и кредитную карту, чтобы позднее направить средства на безопасный счет. Однако ему не удалось получить от пострадавшей еще больше денег, благодаря смс-оповещению, которое сообщило ростовчанке о списании всех ее денег. 

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Когда медсестра поняла, что стала жертвой обмана — она обратилась в полицию, по факту происшествия завели уголовное дело по признакам кражи с банковского счета. 

Ранее аналогичным образом деньги потеряла другая ростовчанка — у нее украли 540 тысяч рублей.

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