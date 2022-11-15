Эту тему затронули в передаче «О главном», она опубликована на канале правительства региона в Youtube. Губернатор рассказал, что первыми решениями были вопросы, связанные с работой предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона.
«Ситуация анализируется ежедневно и при необходимости принимаются оперативные решения. Область продолжает стабильно себя чувствовать», — заявил глава области.
Он добавил, что все службы готовы к различным ситуациям. Губернатор каждое утро получает доклад по ситуации.
Ранее в Ростовской области создали штаб по работе в условиях среднего уровня реагирования.