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Губернатор Голубев рассказал о ситуации на Дону из-за среднего уровня реагирования

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
В Ростовской области после введения среднего уровня реагирования ситуация сохраняется стабильной, сообщил губернатор Василий Голубев.

Эту тему затронули в передаче «О главном», она опубликована на канале правительства региона в Youtube. Губернатор рассказал, что первыми решениями были вопросы, связанные с работой предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

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«Ситуация анализируется ежедневно и при необходимости принимаются оперативные решения. Область продолжает стабильно себя чувствовать», — заявил глава области.

Он добавил, что все службы готовы к различным ситуациям. Губернатор каждое утро получает доклад по ситуации.

Ранее в Ростовской области создали штаб по работе в условиях среднего уровня реагирования.

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
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