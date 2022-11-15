Стала известна программа Первого Российского винодельческого форума

Сессия “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России” станет центральным событием программы форума. Модератором выступит президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук. В рамках этой сессии специалисты отрасли обсудят новые регионы для развития виноделия, автохтонные сорта, а также контроль качества вина и подготовку кадров. Об этом пишет newsnn.ru.
Модератором сессии, посвященной поддержке и регулированию отрасли со стороны государства, станет собственник ПАО “Абрау-Дюрсо” Борис Титов. В ходе пленарного заседания “Виноделие России: новая орбита” эксперты затронут вопросы, касающиеся долгосрочной программы развития отрасли в текущих экономических и геополитических условиях.
Ключевым событием для инсайдеров индустрии станет запланированный в рамках форума саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России. Основная тема саммита - обсуждение границ виноградарско-винодельческих зон для формирования идентичности российского вина.
В общих чертах деловая программа форума отличается комплексностью и разнообразием. Отдельные ее секции будут посвящены маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле, как розничной, так и в сегменте HoReCa, а также проблематике, связанной с возможностью торговли вином в режиме online. Часть заседаний затронет вопросы развития винного туризма.
Холдинг 1MI является информационным партнером форума.