rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стала известна программа Первого Российского винодельческого форума

Сегодня, 18:32
Фото: piqsels.com
В ходе Первого Российского винодельческого форума, который пройдет в Москве с 24 по 25 ноября на площадке Radisson Collection, эксперты намерены обсудить различные аспекты виноделия, связанные с продвижением винной продукции на потребительский рынок и повышением привлекательности отрасли.

Сессия “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России” станет центральным событием программы форума. Модератором выступит президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук. В рамках этой сессии специалисты отрасли обсудят новые регионы для развития виноделия, автохтонные сорта, а также контроль качества вина и подготовку кадров. Об этом пишет newsnn.ru.

Модератором сессии, посвященной поддержке и регулированию отрасли со стороны государства, станет собственник ПАО “Абрау-Дюрсо” Борис Титов. В ходе пленарного заседания “Виноделие России: новая орбита” эксперты затронут вопросы, касающиеся долгосрочной программы развития отрасли в текущих экономических и геополитических условиях. 

Ключевым событием для инсайдеров индустрии станет запланированный в рамках форума саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России. Основная тема саммита - обсуждение границ виноградарско-винодельческих зон для формирования идентичности российского вина. 

В общих чертах деловая программа форума отличается комплексностью и разнообразием. Отдельные ее секции будут посвящены маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле, как розничной, так и в сегменте HoReCa, а также проблематике, связанной с возможностью торговли вином в режиме online. Часть заседаний затронет вопросы развития винного туризма. 

Холдинг 1MI является информационным партнером форума.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Праздник к нам приходит: в Ростове поднимут тарифы ЖКХ и закупят новогодние украшения
Сегодня, 18:27
Мобилизованным из Ростовской области раздали спальные мешки и бензогенераторы
Сегодня, 17:33
«Смеются в глаза»: врачи МОТБ-19 Ростова не замечают у осужденного рак с метастазами
Сегодня, 12:36
«Значит где-то стало больше»: ростовчане усомнились в сокращении числа наркоманов
Сегодня, 15:45
«Кто бы сомневался»: ростовчане высказались о подорожании тарифов ЖКХ с 1 декабря
Сегодня, 16:59
Проститутки массово возвращаются в Ростов на новогодние праздники
Сегодня, 14:44