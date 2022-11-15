Стала известна программа Первого Российского винодельческого форума

В общих чертах деловая программа форума отличается комплексностью и разнообразием. Отдельные ее секции будут посвящены маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле, как розничной, так и в сегменте HoReCa, а также проблематике, связанной с возможностью торговли вином в режиме online. Часть заседаний затронет вопросы развития винного туризма.