Россия пока не сможет развивать собственную микроэлектронику

Как пишет Infox со ссылкой на РБК, в условиях санкций невозможно рассчитывать на чье-то желание строить в России предприятия электронной промышленности: законы рынка сейчас не работают, притока зарубежного капитала ждать не приходится. К тому же, Запад активно препятствует возникновению высокотехнологичных предприятий в нашей стране.
Между тем, по предварительным оценкам компании «Яков и партнеры», бывшей российской дочерней структуры международной консалтинговой компании McKinsey, только для начала на организацию отечественной отрасли микроэлектроники понадобится около 800 миллиардов рублей. Как минимум половина суммы должна быть перечислена из бюджета, поскольку инвестиций ждать неоткуда. По самым оптимистическим прогнозам, собственное производство в данной сфере в РФ появится не раньше 2030 года. И это будет только организация базового уровня, которая только в перспективе сделает Россию независимой от импорта.
Таким образом, в настоящий момент нашей стране лучше сосредоточиться на закупках нужного оборудования у азиатских производителей.