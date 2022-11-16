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В ООН приняли документ о «репарациях» Киеву

Сегодня, 14:12
Стало известно, как распределились голоса представителей стран, поддерживающих и не поддерживающих идею возмещения ущерба Украине.

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, в поддержку так называемых репараций высказались 94 страны. 73 государства воздержались, 14 участников голосования высказались против. Примечательно, что среди воздержавшихся в ходе голосования оказались Израиль, ОАЭ, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Саудовская Аравия, Сербия, Казахстан. Среди противников резолюции – Китай, Белоруссия, Иран.

Таким образом, Россию обязали компенсировать Украине убытки – в соответствии с указанным в документе механизмом. Также будет составлен международный реестр ущерба. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что на компенсацию можно будет направить резервы РФ, замороженные в результате санкций.

#Ольга Земскова
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