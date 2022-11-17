Отдел полиции № 6 Ростова-на-Дону получил заявление от местного жителя, который сообщил о краже всех его накоплений на автомобиль. Мужчина пересчитывал деньги, находясь у себя дома, после чего оставил их на тумбочке и вышел из комнаты. После этого деньги исчезли.