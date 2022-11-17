Отдел полиции № 6 Ростова-на-Дону получил заявление от местного жителя, который сообщил о краже всех его накоплений на автомобиль. Мужчина пересчитывал деньги, находясь у себя дома, после чего оставил их на тумбочке и вышел из комнаты. После этого деньги исчезли.
В итоге полиция провела расследование и нашла подозреваемого — 45-летнего соседа жертвы. Мужчины вместе снимали квартиру, и фигурант дела воспользовался отсутствием своего соседа, чтобы украсть его сбережения в размере 500 тысяч рублей. После этого подозреваемый уехал в другой город, где проиграл в карты 470 тысяч рублей.
Оставшиеся деньги вернули хозяину, а подозреваемый помещен под стражу — в отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее часть Ростова осталась без сотовой связи из-за кражи аккумуляторов.