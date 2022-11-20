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Власти Ростова прокомментировали отключение тепла в нескольких районах

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону три аварийные бригады устраняли аварию на тепловой сети на улице Текучева, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Телеграм-канале.

Рабочие выявили утечку теплоносителя на магистральной тепловой сети в Железнодорожном районе города. Из-за аварии десятки тысяч ростовчан остались без горячей воды и отопления.

Как сообщил сити-менеджер,  из-за утечки снизили температуру теплоносителя в Советском, Ленинском и Железнодорожном районах, но работы осложняются тем, что трубопровод находится на глубине пяти метров.

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко попросил жителей города отнестись к возникшей ситуации с пониманием.

 

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