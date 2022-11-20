Рабочие выявили утечку теплоносителя на магистральной тепловой сети в Железнодорожном районе города. Из-за аварии десятки тысяч ростовчан остались без горячей воды и отопления.
Как сообщил сити-менеджер, из-за утечки снизили температуру теплоносителя в Советском, Ленинском и Железнодорожном районах, но работы осложняются тем, что трубопровод находится на глубине пяти метров.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко попросил жителей города отнестись к возникшей ситуации с пониманием.