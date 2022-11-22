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Директор ДИЗО Ростова Игорь Петров стал и.о. замглавы администрации по экономике

Сегодня, 09:26
Фото: rostov-gorod.ru
Заместителем по экономике сити-менеджера Ростова стал директор ДИЗО Игорь Петров
Директор ДИЗО Ростова Игорь Петров стал исполняющим обязанности замглавы администрации города по экономике, так на заседании коллегии его представил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

На очередном заседании коллегии администрации Ростова сити-менеджер Алексей Логвиненко представил своего нового заместителя по экономике. Им стал директор ДИЗО Игорь Петров. Ранее о новом назначении Петрова не сообщалось. На сайте мэрии он до сих пор числится только директором ДИЗО, а должность зама по экономике свободна.

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﻿Напомним, должность заместителя главы администрации Ростова по экономике стала вакантна в августе этого года. Тогда сити-менеджер Алексей Логвиненко уволил с этого поста Сергея Заревского. По какой причине того сняли с должности, не уточнялось.

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