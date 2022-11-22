На очередном заседании коллегии администрации Ростова сити-менеджер Алексей Логвиненко представил своего нового заместителя по экономике. Им стал директор ДИЗО Игорь Петров. Ранее о новом назначении Петрова не сообщалось. На сайте мэрии он до сих пор числится только директором ДИЗО, а должность зама по экономике свободна.
Напомним, должность заместителя главы администрации Ростова по экономике стала вакантна в августе этого года. Тогда сити-менеджер Алексей Логвиненко уволил с этого поста Сергея Заревского. По какой причине того сняли с должности, не уточнялось.