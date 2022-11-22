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ФСБ провела в Ростовской области спецоперацию по поиску нелегального оружия

Сегодня, 10:50
Фото: ФСБ РФ
Оперативники ФСБ провели спецоперацию по задержанию подпольных оружейников в Ростовской области
В Ростовской области и ряде других регионов проведена спецоперация по поиску подпольных оружейников, сообщили в ФСБ России.

Оперативники ФСБ провели спецоперацию по задержанию подпольных оружейников в 31 регионе России, в том числе, в Ростовской области. В ходе оперативных мероприятий были задержаны 68 подозреваемых. Из нелегального оборота удалось изъять большое количество как российского, так и иностранного оружия. Среди них огнестрельные ружья, мины, гранаты, автоматы и даже противотанковое ружье.

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Подпольных оружейников с определенной регулярностью задерживают на территории Ростовской области. До этого в июне ФСБ задержали 116 подозреваемых в нелегальном обороте оружия.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Преступность
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