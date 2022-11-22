Оперативники ФСБ провели спецоперацию по задержанию подпольных оружейников в 31 регионе России, в том числе, в Ростовской области. В ходе оперативных мероприятий были задержаны 68 подозреваемых. Из нелегального оборота удалось изъять большое количество как российского, так и иностранного оружия. Среди них огнестрельные ружья, мины, гранаты, автоматы и даже противотанковое ружье.