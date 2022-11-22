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В Ростове-на-Дону часть УК отказались подготовить к подаче тепла 152 дома в 2022 году

Сегодня, 12:48
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове некоторые дома отказались подключить к теплу
В Ростове-на-Дону в этом году несколько управляющий компаний проигнорировали обязанность по подготовке многоквартирных домов к началу отопительного сезона, сообщили на заседании в мэрии.

Назвали такие компании, как «Ростовгарант»,  «Тектоника-юг», «Тектоника», «Основа». Они проигнорировали выполнение индивидуальных работ по подготовке 152 домов на территории Кировского района.

Отмечается, что районной администрации пришлось привлечь другие крупные управляющие компании. Они завершили все мероприятия.

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«В данный момент работы по подготовке многоквартирных домов завершены в полном объеме», — прозвучало на заседании.

Ранее власти Ростова прокомментировали отключение тепла в нескольких районах.

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#Отопление#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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