Назвали такие компании, как «Ростовгарант», «Тектоника-юг», «Тектоника», «Основа». Они проигнорировали выполнение индивидуальных работ по подготовке 152 домов на территории Кировского района.
Отмечается, что районной администрации пришлось привлечь другие крупные управляющие компании. Они завершили все мероприятия.
«В данный момент работы по подготовке многоквартирных домов завершены в полном объеме», — прозвучало на заседании.
Ранее власти Ростова прокомментировали отключение тепла в нескольких районах.