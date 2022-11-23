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Почему в России сложился дефицит машин и как это повлияло на цены

Сегодня, 10:41
Фото: peterolthof/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Россия живет фактически без параллельного импорта машин, а собственное производство не помогает. Вместе с этим растет и стоимость транспорта, а почему сложилась такая ситуация, разбирались журналисты «Новых известий».

На фоне дефицита машин существует высокий спрос, так как люди хотят иметь собственные автомобили. Но пока эффективных мер для восстановления предложения им не предоставили.

О том, что страна находится в состоянии абсолютного дефицита подтвердил и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он привел в пример показатели прошлых лет.

До этого каждый год продавали примерно 1,5 миллиона машин, а в 2012 году — сразу три миллиона. Шарапин считает, что в этом году станет достижением, если удастся реализовать хотя бы 600 тысяч.

«Людям нужны машины и есть большой отложенный спрос со времен коронавируса. Но по причине высоких цен удовлетворить спрос не получается», — объяснил эксперт.

Власти страны выступили за развитие конкуренции среди локальных производителей. Это привело к тому, что правила ввоза машин ужесточили, а при локализации предприятия получали поддержку.

Эксперты уверены, что при правильном подходе можно получить иностранных инвесторов, а вместе с ними новые рабочие места. И уже есть подобные примеры — Калужская область стала новым центром автопрома, а сделать это удалось в короткие сроки.

Россияне нуждаются в автомобилях
Фото: unsplash.com

Специалисты ждут, что губернаторы начнут активно бороться за китайских производителей. Но пока никакой активности в этом направлении не видно.

«Региональным властям не интересно заниматься этими вопросами, так как есть и другие проблемы. Исправить ситуацию может федеральное правительство и оно же предоставляет субсидии в этой сфере», — сказано в сообщении.

Так, если взять в кредит отечественную машину, то субсидия составит 20% от стоимости. Если брать российский электрокар, то оплатят 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Однако это не помогает, так как при отсутствии конкуренции производители имеют возможность устанавливать любую стоимость. К примеру, отечественный» электромобиль «Evolute i-Pro» в 2,3 раза дороже, чем оригинальный автомобиль в КНР.

Издание пишет, что субсидии не помогают восстановить спрос, а уходят на «благотворительность» в пользу нескольких производителей. Во второй половине 2022 года выделяли 20,7 миллиарда рублей.

В России также могут выделить несколько миллиардов рублей на субсидии для производства автокомпонентов в России. Это может помочь отечественным компаниям, а китайским интереса в этом нет, они производят свои.

В России могут выделить миллиарды на производство автокомпонентов
Фото: unsplash

Только стоит учитывать, что люди не хотят «Лады» и китайские варианты. Они делают выбор в пользу комфорта, безопасности и престижа.

Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков считает, что у доступных у дилеров машин нет таких качеств. А отношение к китайскому автопрому соответствующее — люди считают, что это понижение в статусе.

Что касается параллельного импорта, то Антон Шапарин уверен, что в России его просто нет. Дело в том, что для этого нужно получать разрешительную документацию от производителя. Но импортерам ее не предоставляют.

Весь параллельный импорт заключается в том, что машины привозят в частном порядке. И оформляют их на физических лиц.

«Получается, что при выборе транспорта человек сталкивается с двумя ситуациями — или дорогое авто без гарантии, которое ввозят в частном порядке, или сверхдорогая легковушка, но от официального дилера с гарантией», — подытожило издание.

#Илья Протвинов#Машина#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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