На фоне дефицита машин существует высокий спрос, так как люди хотят иметь собственные автомобили. Но пока эффективных мер для восстановления предложения им не предоставили.
О том, что страна находится в состоянии абсолютного дефицита подтвердил и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он привел в пример показатели прошлых лет.
До этого каждый год продавали примерно 1,5 миллиона машин, а в 2012 году — сразу три миллиона. Шарапин считает, что в этом году станет достижением, если удастся реализовать хотя бы 600 тысяч.
«Людям нужны машины и есть большой отложенный спрос со времен коронавируса. Но по причине высоких цен удовлетворить спрос не получается», — объяснил эксперт.
Власти страны выступили за развитие конкуренции среди локальных производителей. Это привело к тому, что правила ввоза машин ужесточили, а при локализации предприятия получали поддержку.
Эксперты уверены, что при правильном подходе можно получить иностранных инвесторов, а вместе с ними новые рабочие места. И уже есть подобные примеры — Калужская область стала новым центром автопрома, а сделать это удалось в короткие сроки.
Специалисты ждут, что губернаторы начнут активно бороться за китайских производителей. Но пока никакой активности в этом направлении не видно.
«Региональным властям не интересно заниматься этими вопросами, так как есть и другие проблемы. Исправить ситуацию может федеральное правительство и оно же предоставляет субсидии в этой сфере», — сказано в сообщении.
Так, если взять в кредит отечественную машину, то субсидия составит 20% от стоимости. Если брать российский электрокар, то оплатят 35%, но не более 925 тысяч рублей.
Однако это не помогает, так как при отсутствии конкуренции производители имеют возможность устанавливать любую стоимость. К примеру, отечественный» электромобиль «Evolute i-Pro» в 2,3 раза дороже, чем оригинальный автомобиль в КНР.
Издание пишет, что субсидии не помогают восстановить спрос, а уходят на «благотворительность» в пользу нескольких производителей. Во второй половине 2022 года выделяли 20,7 миллиарда рублей.
В России также могут выделить несколько миллиардов рублей на субсидии для производства автокомпонентов в России. Это может помочь отечественным компаниям, а китайским интереса в этом нет, они производят свои.
Только стоит учитывать, что люди не хотят «Лады» и китайские варианты. Они делают выбор в пользу комфорта, безопасности и престижа.
Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков считает, что у доступных у дилеров машин нет таких качеств. А отношение к китайскому автопрому соответствующее — люди считают, что это понижение в статусе.
Что касается параллельного импорта, то Антон Шапарин уверен, что в России его просто нет. Дело в том, что для этого нужно получать разрешительную документацию от производителя. Но импортерам ее не предоставляют.
Весь параллельный импорт заключается в том, что машины привозят в частном порядке. И оформляют их на физических лиц.
«Получается, что при выборе транспорта человек сталкивается с двумя ситуациями — или дорогое авто без гарантии, которое ввозят в частном порядке, или сверхдорогая легковушка, но от официального дилера с гарантией», — подытожило издание.