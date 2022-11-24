Всего участниками опроса стали более 500 человек. У них поинтересовались, обращались ли они когда-нибудь за психологической помощью.
Около 81% респондентов заявили, что никогда не пользовались подобными услугами. Еще 8% сообщили, что у них был такой опыт и он оказался положительным. То есть люди смогли решить свои проблемы.
Еще 11% опрошенных рассказали, что обращались за помощь, но результата не было.
Ранее появилась информация, что с военными летчиками из Ростовской области будут работать психологи.