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Каждый пятый житель в Ростове-на-Дону обращался к психиатрам или психологам

Сегодня, 07:20
Фото: Jessica Flavin/CC BY 2.0 / wikimedia.org
Каждый пятый житель в Ростове-на-Дону обращался к психиатрам или психологам
Проведенный редакцией RostovGazeta опрос показал, что каждый пятый житель Ростова-на-Дону прибегал к помощи психологов или психотерапевтов.

Всего участниками опроса стали более 500 человек. У них поинтересовались, обращались ли они когда-нибудь за психологической помощью.

Около 81% респондентов заявили, что никогда не пользовались подобными услугами. Еще 8% сообщили, что у них был такой опыт и он оказался положительным. То есть люди смогли решить свои проблемы.

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Еще 11% опрошенных рассказали, что обращались за помощь, но результата не было. 

Ранее появилась информация, что с военными летчиками из Ростовской области будут работать психологи. 

 

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