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В Ростове назвали район, где живут самые проблемные подростки

Сегодня, 15:28
Фото: Джорис Лувес/CC BY 2.0 / wikimedia
В Ростове живут самые проблемные подростки
В Ростове назвали район с самым высоким уровнем подростковой преступности, об этом рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Татьяна Алешникова.

Портал 1Rnd сообщил, что во время пресс-конференции в “Интерфакс-Юг” Татьяна Алешникова рассказала, что самым проблемным районам по показателям подростковой преступности стал Первомайский район. 

По словам сотрудника полиции, в этом районе проживает рабочий класс, чьи доходы не позволяют закрыть все потребности подростков. В связи с этим дети, которым хочется обладать предметами роскоши, например, дорогим смартфоном, идут на кражу.  

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Однако представитель власти отметила, что с прошлого года уровень преступности в Первомайском районе снизился вдвое по отношению к аналогичному периоду прошлого года — с 22 до 10 преступлений. 

Ранее в Приморье подросток похитил с карты учителя более 700 тысяч рублей.

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