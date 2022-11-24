Портал 1Rnd сообщил, что во время пресс-конференции в “Интерфакс-Юг” Татьяна Алешникова рассказала, что самым проблемным районам по показателям подростковой преступности стал Первомайский район.
По словам сотрудника полиции, в этом районе проживает рабочий класс, чьи доходы не позволяют закрыть все потребности подростков. В связи с этим дети, которым хочется обладать предметами роскоши, например, дорогим смартфоном, идут на кражу.
Однако представитель власти отметила, что с прошлого года уровень преступности в Первомайском районе снизился вдвое по отношению к аналогичному периоду прошлого года — с 22 до 10 преступлений.
Ранее в Приморье подросток похитил с карты учителя более 700 тысяч рублей.