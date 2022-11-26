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Ростовчанка потратила 120 тысяч рублей при попытке взять кредит

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI
Жительница Ростова-на-Дону лишилась 120 тысяч рублей при попытке получить кредит, сообщили в УМВД по региону.

Ростовчанка обратилась к человеку, который обещал помощь в получении займа даже с плохим кредитным рейтингом. Мужчина пообещал убрать из базы информацию о просроченных платежах.

«Жительница города согласилась оплатить услуги и перевела 120 тысяч рублей. Но мошенник потратил их на себя и никак не помог», — сказано в сообщении.

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Пострадавшая обратилась в полицию и сотрудники задержали 31-летнего подозреваемого. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 

В данный момент подозреваемый находится под стражей. 

Ранее другая ростовчанка скачала приложение на телефон и потеряла 365 тыс рублей.

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