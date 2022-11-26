Ростовчанка потратила 120 тысяч рублей при попытке взять кредит

Ростовчанка обратилась к человеку, который обещал помощь в получении займа даже с плохим кредитным рейтингом. Мужчина пообещал убрать из базы информацию о просроченных платежах.
«Жительница города согласилась оплатить услуги и перевела 120 тысяч рублей. Но мошенник потратил их на себя и никак не помог», — сказано в сообщении.
Пострадавшая обратилась в полицию и сотрудники задержали 31-летнего подозреваемого. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
В данный момент подозреваемый находится под стражей.
Ранее другая ростовчанка скачала приложение на телефон и потеряла 365 тыс рублей.