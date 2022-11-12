Ростовчанка куда-то не туда нажала в телефоне и потеряла почти 400 тыс рублей

Долгое время женщине поступали звонки, но она не отвечала. Когда она решила поднять трубку, то звонивший представился сотрудником банка.
Мошенник заявил, что ее личный кабинет якобы пытаются взломать и предложил защитить счет. Для этого он попросил скачать приложение и зарегистрироваться.
Женщина так и сделала, указала в приложении телефон и внесла код из смс. После этого с ее счетов списали 365 тысяч рублей.
Тогда потерпевшая обратилась в полицию, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее мошенники стали создавать магазины на AliExpress под чужими именами.