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Ростовчанка куда-то не туда нажала в телефоне и потеряла почти 400 тыс рублей

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI

Ростовчанка скачала приложение на телефон и потеряла 365 тыс рублей

Жительница Ростовской области поговорила с мошенником и отдала ему крупную сумму денег, сообщили в региональном УМВД

Долгое время женщине поступали звонки, но она не отвечала. Когда она решила поднять трубку, то звонивший представился сотрудником банка.

Мошенник заявил, что ее личный кабинет якобы пытаются взломать и предложил защитить счет. Для этого он попросил скачать приложение и зарегистрироваться. 

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Женщина так и сделала, указала в приложении телефон и внесла код из смс. После этого с ее счетов списали 365 тысяч рублей. 

Тогда потерпевшая обратилась в полицию, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. 

Ранее мошенники стали создавать магазины на AliExpress под чужими именами.

 

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#Илья Протвинов#Мошенник#Деньги#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня
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